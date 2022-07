Efteling

Efteling vervangt Het Seylend Fregat door souvenirwinkel: vergunning aangevraagd

Het Seylend Fregat verdwijnt na meer dan veertig jaar uit de Efteling. De horecalocatie uit 1981, gelegen tussen het Spookslot en de Piraña, wordt gesloopt vanwege de komst van de nieuwe attractie Danse Macabre. Dat blijkt uit een bouwvergunning die de Efteling heeft aangevraagd bij de gemeente Loon op Zand.



Op de vrijgekomen plek komt een nieuw gebouw te staan in de stijl van Danse Macabre, met een souvenirwinkel en een toiletruimte. Bezoekers kunnen daar straks producten vinden gebaseerd op de Spookslot-vervanger. Bouwtekeningen verraden de vorm en de locatie van het nieuwe bouwwerk. Sfeerelementen zijn nog niet zichtbaar.

De Efteling spreekt zelf simpelweg over een "winkelruimte met toiletvoorziening". In de documenten wordt het project aangeduid als DMC, de afkorting die men intern hanteert door Danse Macabre. Een woordvoerder kan er verder nog geen informatie over kwijt. Op een eerder gepubliceerd sfeerbeeld voor Danse Macabre was wel een onbekend gebouw zichtbaar met de naam Koetshuys.



Dienstruimte

Ten opzichte van de huidige situatie wordt het gebouw een kwartslag gedraaid, zodat de meeste ingangen komen te liggen aan het wandelpad richting het attractiegebouw. Vanaf daar gezien wordt het linkergedeelte ingericht als winkel en komen aan de rechterzijde - aan de kant van Danse Macabre - de toiletten. Het langwerpige blok in het midden dient als dienstruimte. Nu zijn er nog toiletten ondergebracht in het Spookslot.



Het assortiment van het Het Seylend Fregat bestaat onder meer uit snoep, popcorn, ijsjes, appelflappen en suikerspinnen. Het zeethema hangt samen met twee inmiddels verdwenen attracties in de omgeving: de Roei- en Kanovijver. Om die reden is de Holle Bolle Gijs achter het Spookslot - Matroos Gijs - eveneens uitgevoerd in nautische stijl.



De Witte Walvis

Naast Het Seylend Fregat moet binnenkort nog een ander horecapunt het veld ruimen. Met de sloop van het Spookslot neemt de Efteling ook afscheid van ijs- en snoepwinkeltje De Witte Walvis, dat al sinds 1978 te vinden is aan de achterzijde van het spookkasteel.