Speelparadijs Pannenkoekenhuis Voorst

Speelpark in Gelderland moet achtbaan sluiten: geen vergunning

Een pannenkoekenhuis annex speelpark in het Gelderse Voorst heeft slecht nieuws gekregen. Na een klacht van een buurtbewoonster moet een in 2019 geopende kinderachtbaan dicht. Het park blijkt geen vergunning te hebben voor de constructie. De gemeente wil dat alle andere mechanische attracties op den duur ook verdwijnen.



Speelparadijs Pannenkoekenhuis Voorst, zoals de lokale trekpleister heet, nam drie jaar geleden vol trots de bescheiden rollercoaster Panky's Adventure in gebruik. Het gaat om een mine train coaster in dinothema, gefabriceerd door de Italiaanse firma SBF Rides. De eigenaren waren ervan overtuigd dat het aanvragen van een omgevingsvergunning niet nodig was, omdat er sprake zou zijn van een licht toestel.

Nu classificeert de gemeente de attractie met terugwerkende kracht als een bouwwerk, waardoor wel een vergunningsplicht geldt. Volgens de gemeente is het geen optie om de achtbaan alsnog te legaliseren, omdat de attractie te dicht naast woonpercelen staat. Buurtbewoners zouden last hebben van gillende kinderen en ratel- en rolgeluiden.



Onderzoek

Bij nader onderzoek ontdekten de autoriteiten nog een hoop andere speel- en attractietoestellen zonder vergunning. Kennelijk waren zij eerder niet op de hoogte van het attractie-aanbod van één van de belangrijkste bezienswaardigheden in de gemeente. De andere mechanische attracties mogen voorlopig operationeel blijven, maar uiteindelijk zullen die ook moeten verdwijnen.



Voor de directieleden van Speelparadijs Pannenkoekenhuis Voorst komen de beslissingen als een donderslag bij heldere hemel. Zij benadrukken dat de kleine achtbaan, waar destijds 250.000 euro in geïnvesteerd is, slechts een paar keer per dag operationeel is. Bovendien was de gemeente de afgelopen decennia juist dolenthousiast over de groei van het speelpark.



Dwangsom

Het sluiten van de achtbaan en andere attracties gaat uiteindelijk zorgen voor minder klandizie, vrezen de eigenaren. Er wordt overwogen om het besluit aan te vechten bij de rechter. Op dit moment is de achtbaan al wel buiten bedrijf, om een dwangsom van de gemeente te voorkomen. De sluiting wordt nog niet genoemd op de website van het park. Bij de achtbaan zelf hangt een geplastificeerd A4'tje dat melding maakt van "technische problemen".