Efteling

Video: kinderen lopen door decor van Efteling-attractie Carnaval Festival

Twee jongens hebben zich misdragen in de Efteling-attractie Carnaval Festival. Tijdens een ritje openden de kinderen hun veiligheidsbeugel, om vervolgens door het decor te gaan lopen. Het tafereel werd gefilmd door een andere bezoeker.



Te zien is hoe één van de ongemanierde jochies bovenop een verhoging springt en rakelings langs een pop rent. Een tweede knul stapt ook uit het karretje, loopt het decor in en keert al snel weer terug. Het tafereel speelde zich af in de Japanse scène van de darkride.

De jongens zaten bovendien niet recht in hun gondel: ze gingen op een hoge rugleuning zitten, boven de beugel. De beelden zijn afkomstig van een Snapchat-video, opgeslagen en gedeeld door een Twitter-gebruiker die zichzelf Leo Laaglander noemt.



Handmatig

De beugels van Carnaval Festival kunnen tijdens de rit handmatig geopend worden. Er hangen sinds een renovatie in 2019 wel bewakingscamera's in de attractie. Of de uitstappers gesnapt zijn door het personeel, is niet duidelijk.