PortAventura World

Vakbonden klagen over slechte arbeidsomstandigheden PortAventura: demonstraties en dreigende staking

Er wordt volop geklaagd over de arbeidsomstandigheden in PortAventura World, het grote pretparkresort in de Spaanse badplaats Salou. Volgens vakbonden is er sprake van te lage lonen en een te hoge werkdruk. Vandaag werd er al gedemonstreerd door vakbond CCOO.



"Dit is de eerste stap, maar niet de laatste", aldus de vakfederatie, die "een fatsoenlijk salaris" eist. Een staking hangt in de lucht. Vakvereniging UGT heeft personeelsleden namelijk opgeroepen om op zaterdag 6 augustus 24 uur lang het werk neer te leggen.

UGT vindt een salarisverhoging noodzakelijk vanwege de inflatie. Ook wil men verbeteringen zien op het gebied van pauzes, vervoer en werktijden. Verder hekelt de vakbond een schrijnend personeelstekort, dat het gevolg zou zijn van een "rampzalig personeelsbeleid". Het management wordt "een gebrek aan empathie" verweten.



Vakantiebestemming

Wanneer de directie de bond niet tegemoetkomt, volgen er volgens UGT meer stakingsdagen. Bij PortAventura World werken zo'n tweeduizend mensen. De populaire vakantiebestemming bestaat uit drie verschillende parken: PortAventura Park, Ferrari Land en Caribe Aquatic Park.