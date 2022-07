PortAventura World

Video: brand bij waterbaan PortAventura World, bezoekers geëvacueerd

Bij een waterbaan in het Spaanse pretparkresort PortAventura World is een brand uitgebroken. Dat is te zien op videobeelden die afgelopen weekend op TikTok verschenen. Het vuur ontstond zaterdagmiddag rond 14.00 uur bij Silver River Flume, een boomstambaan in het Far West-gebied van PortAventura Park.



Terwijl de attractie in bedrijf was, zagen bezoekers plotseling een rookwolk. Onder de baan waren vlammen zichtbaar. Het TikTok-filmpje, dat een halve minuut duurt, laat zien hoe meerdere boten achter elkaar op een liftheuvel staan na het activeren van de noodstop.

Een medewerker liet de inzittenden uitstappen en naar beneden lopen. De brand zou veroorzaakt zijn door een sigarettenpeuk. Uiteindelijk kon het vuur geblust worden door parkmedewerkers. Het oproepen van de brandweer bleek niet nodig, melden regionale media.



Mijntrein

Silver River Flume, gebouwd door de Duitse fabrikant Mack Rides, opende tegelijk met het park in 1995. De 16 meter hoge waterbaan kruist het parcours van mijntrein El Diablo - Tren de la Mina. Ook die attractie werd zaterdag uit voorzorg stilgelegd.