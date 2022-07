Efteling

Foto's: nog steeds volop werkzaamheden bij Volk van Laaf in de Efteling

Er wordt nog altijd hard gewerkt in het Lavenlaar, het onderkomen van het Volk van Laaf in de Efteling. Het Lavendorp ging begin juni dicht voor onderhoud aan de huisjes en de Monorail. Sinds de eerste week van juli kunnen bezoekers weer door het Lavenlaar wandelen, maar nog niet het hele gebied is toegankelijk.



Zo is men op verschillende plekken nog bezig met de bestrating en het groen. Hoelang de klus nog gaat duren, kan een Efteling-woordvoerster niet zeggen. "Maar naar verwachting is het Volk van Laaf later deze zomer weer helemaal klaar. Wanneer precies blijft afhankelijk van de werkzaamheden."

De afgelopen weken zijn onder meer het Loof en Eerhuys en het Lariekoekhuys opgeknapt. Bij Lal's Brouwhuys is het waterrad tijdelijk verplaatst voor een revisie. Eerder dit jaar werd het Lonkhuys, bij de entree van het Lavenlaar, al in ere hersteld.



Inhaalslag

De Efteling is bezig met een grote inhaalslag op het gebied van onderhoud. In de coronajaren 2020 en 2021 stonden renovaties op een laag pitje vanwege de zorgwekkende financiële situatie van het attractiepark. Die periode is nu achter de rug.