Attractiepark Toverland

Toverland geeft medewerkers 'betoverbonus' in het hoogseizoen

Medewerkers van Toverland krijgt deze zomer een bonus als blijk van waardering. Voor elk gewerkt uur tijdens het hoogseizoen ontvangen werknemers 1 euro bruto extra. Het Limburgse attractiepark, dat kampt met een aanhoudend personeelstekort, spreekt over een 'betoverbonus'.



Vorig jaar kondigde de directie dat extraatje na afloop van het hoogseizoen aan. Nu wordt de bonus al op voorhand toegezegd. De directie noemt het aankomende zomerseizoen in een interne memo "uitdagend". "Juist nu we minder collega's op de planning hebben staan, is het van belang om samen één te zijn."

De bonus, die per maand uitbetaald zal worden, geldt voor iedereen die bij Toverland in loondienst is en voldoet aan de afgesproken beschikbaarheidseisen. "We weten dat dit een wereldprestatie van het Toverteam gaat worden."



Cocktails

Vanaf vandaag tot en met zondag 4 september is het park in Sevenum dagelijks geopend van 10.00 tot 21.00 uur onder de noemer Summer Feelings. Bezoekers worden onder meer vermaakt met extra entertainmentacts. Entreegebied Port Laguna blijft tot 22.00 uur toegankelijk voor cocktails en andere drankjes.