Efteling: Danse Macabre

Efteling knipoogt al naar nieuwe attractie Danse Macabre op parkplattegrond

Oplettende Efteling-bezoekers kunnen alvast een verwijzing naar de nieuwe attractie Danse Macabre spotten op de huidige plattegrond. Op de officiële kaart van het attractiepark is deze maand een subtiel onderdeel toegevoegd bij het Spookslot, de attractie die binnenkort plaatsmaakt voor Danse Macabre.



Bij de uitgang van het Spookslot is nu een zwarte kat zichtbaar. De mysterieuze kat lijkt een belangrijke rol te gaan spelen in Danse Macabre. Het dier - met twee verschillende kleuren ogen - kwam al voor op het eerste officiële ontwerp en in een griezelige aankondigingsvideo.

De Efteling-plattegrond wordt getekend door Jeroen Verheij, tevens de hoofdontwerper van Danse Macabre. Het is niet voor het eerst dat hij een grapje verwerkt op de kaart. Wie inzoomt op de grafzerken voor het Spookslot, ziet bijvoorbeeld IJzige IJsbrand staan: een oude entertainmentact van Verheij.