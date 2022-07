Kermis

Medewerker kermisattractie zwaargewond na val van enkele meters

Bij een ongeluk op een Duitse kermis is een medewerker ernstig gewond geraakt. De 23-jarige man was aan het werk bij de kermisattractie Kick Down, een ronddraaiende arm vastgemaakt aan een tollende schijf met vijf draaiende gondels. Hij viel ongeveer 4 meter naar beneden.



Het incident vond zaterdagavond plaats op de kermis in de Zuid-Duitse gemeente Münchberg, het zogeheten Wiesenfest. Volgens de lokale autoriteiten maakte het personeelslid een inschattingsfout. Hij zou te vroeg op de schijf zijn gesprongen, toen het gevaarte nog in beweging was.

Vervolgens kwam hij ten val. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekendgemaakt.



Fabbri

Omdat er geen sprake was van technische tekortkomingen, is de attractie na het ongeval gewoon weer opengegaan. Kick Down werd negentien jaar geleden gebouwd door de Italiaanse Fabbri Group. In het verleden heette de attractie Eclipse.