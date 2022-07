Disneyland Paris

Video: Marvel-actrice Brie Larson verrast medewerkers Disneyland Paris

De medewerkers van het nieuwe Marvel-gebied Avengers Campus in Disneyland Paris stonden afgelopen weekend oog in oog met een wereldster. Personeelsleden dachten dat ze meededen aan een Marvel-quiz. Bij het geven van één van de antwoorden kwam plotseling actrice Brie Larson ten tonele.



Ze speelt de rol van Captain Marvel in de Marvel-superheldenfilms. In een YouTube-video is te zien hoe Disney-medewerkers verbaasd en verrast reageren als Larson achter een doek vandaan komt.

De Amerikaanse actrice heeft de aanwezige cast members gefeliciteerd met de opening van de Campus. Uiteindelijk poseerde ze samen met hen voor een groepsfoto. In het filmpje bedankt ze alle Disney-werknemers voor hun harde werk.



Academy Award

Larson heeft onder meer een Academy Award, een Golden Globe Award en een Primetime Emmy Award op haar naam staan. Voor Disneyland Paris nam ze nieuwe scènes op als Captain Marvel. Die worden gebruikt in de attractie Avengers Assemble: Flight Force.