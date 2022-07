Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen: ruzie over voordringen mondt uit in vechtpartij

In Attractiepark Slagharen zijn zondag twee gezinnen met elkaar op de vuist gegaan. De gezelschappen kregen ruzie in de wachtrij voor lanceerachtbaan Gold Rush. Na afloop van een ritje kwamen de groepen elkaar weer tegen. Toen sloeg de vlam in de pan, bevestigt een woordvoerster van het Overijsselse pretpark.



De woordenwisseling ontstond naar aanleiding van voordringen, aldus de voorlichtster. In de rij liepen de gemoederen al flink op. Uiteindelijk mondde het akkefietje uit in een knokpartij, waarbij een man en een vrouw zijn mishandeld. De man raakte dusdanig gewond dat hij ter controle afgevoerd moest worden naar het ziekenhuis.

Een 35-jarige man uit Schijndel werd opgepakt door de politie. Het incident vond aan de einde van de dag plaats, rond sluitingstijd. Slagharen was zondag geopend tot 18.00 uur. Hoe het nu met de gewonde man gaat, is volgens de woordvoerster niet duidelijk. Het park is wel van plan nog contact met hem te zoeken.