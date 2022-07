Disneyland Paris

Foto's: de hele dag door entertainment in nieuw Marvel-gebied Disneyland Paris

In Avengers Campus, het nieuwe Marvel-themadeel van Disneyland Paris, zijn de meet-and-greets en entertainmentacts minstens net zo belangrijk als de attracties. Bezoekers kunnen tijdens hun verblijf in het gebied voortdurend superhelden tegen het lijf lopen. Bovendien vinden de hele dag korte openluchtshows met de Marvel-karakters plaats.



Daarbij spelen de daken van de gebouwen een grote rol. Die fungeren als podia waar de Marvel-figuren geregeld op verschijnen. Soms staat een superheld simpelweg op de uitkijk, soms vindt er een kort gevecht plaats. Verder werd een speciaal voertuig ontworpen om de personages door het gebied te verplaatsen: het Avengers Deployment Vehicle.

Het is de bedoeling dat in Avengers Campus elke paar minuten iets gebeurt, variërend van een spektakelshow met speciale effecten tot een interactieve training. Op die manier maken bezoekers tijdens een wandeling door het parkdeel altijd iets mee. Na verloop van tijd herhalen de acts zich. Om het gevoel van spontaniteit te versterken, worden de aanvangstijden in principe niet gecommuniceerd.



Dora Milaje

Welke personages in Avengers Campus aanwezig zijn, kan per dag verschillen. Tijdens previews voor genodigden liet Spider-Man, Captain America, Thor, Loki, Doctor Strange, Iron Man, Star-Lord, Gamora, Black Panther, Captain Marvel, Black Widow, Ant-Man en The Wasp zich zien. Ook de Dora Milaje, vrouwelijke krijgers uit het fictieve land Wakanda, waren aanwezig.



Wie zeker wil zijn van een ontmoeting met een superheld, kan terecht in het Hero Training Center: een permanente meet-and-greet-locatie. Daar zijn speciale kamers ingericht om met karakters op de foto te gaan. Verder is bij de ingang van Avengers Campus een kleinschalige meet-and-greet-plek gerealiseerd, vormgegeven als een futuristische portal.