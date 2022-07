Nieuws

Video: Nederlandse youtuber gaat honderd glijbanen af in 24 uur

Is het mogelijk om van honderd verschillende glijbanen te glijden in 24 uur? Youtuber Stefan de Vries heeft onlangs een poging gewaagd. In een video is te zien hoe hij in korte tijd een heleboel speeltuinen, waterparadijzen en pretparken bezoekt om aan honderd glijbanen te komen.



Onder andere Speelpark Oud Valkeveen, Linnaeushof, Duinrell en een vestiging van Center Parcs komen voorbij. De reis begint bij Center Parcs-waterpark Aqua Mundo, waarna de teller op tien glijbanen staat. Later blijkt voornamelijk Duinrell een handige locatie, dankzij de vele glijbanen in het Tikibad én in een nabijgelegen speeltuin.

"De lengte van de glijbaan maakt niet uit en wat voor soort glijbaan maakt ook niet uit; waterglijbaan, speeltuinglijbaan, alles telt. Als het maar honderd verschillende glijbanen zijn binnen de tijd", legt De Vries uit.



Gelukt

Volgens de videomaker is het uiteindelijk gelukt om de honderd glijbanen te halen binnen de tijd, al valt dat uiteraard niet te controleren. In een dag tijd werd de video bijna 223.000 keer bekeken. De Vries heeft meer dan 800.000 YouTube-abonnees.