Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Nieuwe theatervoorstelling in Slagharen: Western Circus Show

Attractiepark Slagharen presenteert deze zomer een nieuwe theatervoorstelling. In het American Circus Theater is vanaf vandaag dagelijks de Western Circus Show te zien, met circusartiesten én mascottes Randy en Rosie. Het is voor het eerst dat de twee wasberen een prominente rol spelen in het theater.



Normaal gesproken hebben Randy en Rosie hun eigen show in de Music Hall, de zaal naast waterpark Aqua Mexicana. Deze zomer maken ze een uitstapje naar de circuspiste van het American Circus Theater, gelegen in de buurt van paardenbaan Jumping Horse. Boevenbende Red Bandits ligt op de loer.

Slagharen belooft "spectaculaire acrobaten- en illusionistenacts". Onder andere illusionist Alfredo Lorenzo is van de partij. Er wordt niet alleen Nederlands gesproken, maar ook Duits. De nieuwe show wordt twee keer per dag opgevoerd tot en met zondag 28 augustus. Op zaterdag 16 juli vindt de officiële première plaats. Tot die tijd zijn er try-outs.



Verbazing

"We zijn ontzettend trots op deze dagelijkse productie, die we neerzetten in samenwerking met Aniba Entertainment", liet algemeen directeur Dave Storm optekenen. Hij spreekt over "een feelgood-show voor het hele gezin". "Toeschouwers vallen van de ene verbazing in de andere."



Naast de Western Circus Show introduceert het pretpark deze zomer de zogeheten Wild West Goodbyes. "Gasten kunnen aan het einde van de dag meelopen met alle figuren die ze tijdens hun dagje uit hebben leren kennen."