Alton Towers Resort

Engels pretpark in zee met Europa-Park voor VR-attractie

Het Engelse pretpark Alton Towers heeft een nieuwe losstaande VR-attractie in gebruik genomen. Bezoekers kunnen tegen betaling gebruikmaken van de virtualreality-beleving Yullbe Go. Daarvoor wordt samengewerkt met het Duitse attractiepark Europa-Park, waar al sinds 2020 een Yullbe-vestiging staat.



Sindsdien werd het concept op meerdere plekken in Europa geïntroduceerd. Na het openen van Yullbe-locaties in het Duitse Hamburg - bij Miniatur Wunderland Hamburg - en het Oostenrijkse Linz is de VR-attractie nu voor het eerst te vinden in Groot-Brittannië.

In Alton Towers werd Yullbe ondergebracht in de Corporate Hospitality Suite, een conferentiecentrum. De naam luidt simpelweg VR Experience. Voor 9,99 pond (11,80 euro) per persoon is het mogelijk om een tien minuten durende VR-game te spelen uit de catalogus van producent MackNeXT, een zusterbedrijf van Europa-Park en attractiebouwer Mack Rides.



Achtbaan

Alton Towers is onderdeel van de Britse groep Merlin Entertainments. Het attractiepark had een tijdje een eigen VR-achtbaan: Galactica, in bedrijf van 2016 tot en met 2018. In 2019 zijn de virtualreality-brillen weer verwijderd.