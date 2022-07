Duinrell

Video: jongeren knallen bovenop elkaar op Rodelbaan in Duinrell

Een groep jongeren heeft gedemonstreerd wat er gebeurt als bezoekers zich niet aan de regels houden op de Rodelbaan van Duinrell. Om ongelukken te voorkomen, wordt passagiers met behulp van veiligheidsborden op het hart gedrukt om voldoende afstand te houden en op tijd te remmen.



In verschillende TikTok-video's is zichtbaar dat meerdere Duinrell-bezoekers daar maling aan hebben en tijdens een ritje op elkaar knallen. Eén van de sleetjes vliegt daarbij bijna uit de baan. Een meisje kan net op tijd uitstappen. Vervolgens wordt er hard ingebeukt op haar karretje. Op de achtergrond is een hoop gelach en gegil te horen.

Het voorval liep goed af, schrijft een filmer. "Er zijn geen gewonden gevallen en alle karretjes waren nog heel er is niks kapot gegaan", beweert ze. Op TikTok werd één van de video's al meer dan 200.000 keer bekeken.



Duingebied

De Rodelbaan in Duinrell, geopend in 1984, bestaat uit twee parallelle banen in een duingebied. Inzittenden behalen normaal gesproken een topsnelheid van zo'n 25 kilometer per uur. Beide parcoursen zijn 350 meter lang.