Foto's: Disneyland Paris geeft Marvel-personages eigen meet-and-greet-locatie in Avengers Campus

De personages van Marvel zijn voortaan op een vaste plek te ontmoeten in het Walt Disney Studios Park. In het nieuwe themagebied Marvel Avengers Campus is een nieuwe meet-and-greet-locatie te vinden. Daar kunnen bezoekers op de foto met een superheld.



De toevoeging was eerder aangekondigd als Hero Training Center. Op het gebouw zelf prijkt nu simpelweg de term Training Center. Zelf spreekt Disney niet over een meet-and-greet, maar over een 'heroic encounter' of een 'training'. Het doel van Avengers Campus is dan ook om nieuwe superhelden te rekruteren, zo gaat het verhaal.

Bezoekers betreden allereerst een zakelijk ingerichte wachtruimte, die doet denken aan de lobby van een kantoor. Een medewerker stuurt aanwezigen per groep richting één van de futuristische meet-and-greet-kamers. De ontmoetingen zijn gratis. Vanwege de beperkte capaciteit wordt het wel noodzakelijk om vooraf een digitale reservering te plaatsen via een app.



Stuntshow

De fotolocatie is gebouwd in de oude garage van stuntshow Moteurs... Action! Stunt Show Spectacular. Welke Marvel-figuren present zijn, kan per dag verschillen. Spider-Man lijkt een vaste gast te zijn. Tijdens besloten previews voor journalisten en fansites, waar Looopings ook bij aanwezig was, kreeg hij afwisselend gezelschap van Iron Man en Captain Marvel.



Een PhotoPass-fotograaf zorgt voor professionele foto's, die later aangeschaft kunnen worden via automaten bij de uitgang. Het is ook mogelijk om met een eigen toestel te fotograferen en te filmen. Verder wordt in de kamer een bijzondere geanimeerde foto gemaakt, met behulp van 27 camera's. Die kost 15 euro.