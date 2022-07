Disneyland Paris

Video: Spider-Man W.E.B. Adventure is de nieuwste attractie van Disneyland Paris

Disneyland Paris opent deze maand een gloednieuwe interactieve darkride: Spider-Man W.E.B. Adventure. Daarin worden bezoekers geconfronteerd met op hol geslagen spinnenrobots die de omgeving dreigen te vernietigen. Spider-Man vraagt de aanwezigen noodgedwongen om hulp. In de attractie, onderdeel van het nieuwe Marvel-gebied Avengers Campus in het Walt Disney Studios Park, is complexe technologie verwerkt.



Inzittenden kunnen namelijk - net als Spider-Man - met spinnenwebben schieten door in het karretje met hun polsen heen en weer te bewegen. Dat werkt met behulp van geavanceerde sensors. De voertuigen - WEB Slingers - rijden langs 3D-schermen die verschillende herkenbare plekken uit het Marvel-universum tot leven brengen, waaronder het laboratorium van Pym Technologies uit Ant-Man, The Collector's Fortres uit Guardians of the Galaxy en de hangar van Avengers-ruimteschip Quinjet.

Tussen de scènes door wordt gebruikgemaakt van fysieke decors, vormgegeven als fabriekachtige loodsen vol Spider-Bots. De opzet heeft wat weg van darkride Maus au Chocolat in het Duitse Phantasialand. Een bijna identieke attractie opende vorig jaar al in het Amerikaanse Disneyland Resort onder de naam WEB Slingers: A Spider-Man Adventure. In Parijs is de darkride de vervanger van Armageddon: les Effets Spéciaux, gesloten in maart 2019.



Open dag

In een voorshow worden gasten welkom geheten door Peter Parker, tijdens een open dag van de Worldwide Engineering Brigade. Het is de bedoeling om het publiek in alle rust kennis te laten maken met de bijzondere webtechniek, maar zichzelf vermenigvuldigende Spider-Bots gooien roet in het eten. Parker is er fel op tegen om Iron Man om hulp te vragen, dus zit er niets anders op dan de bezoekers aan het werk te zetten. Als zijn alter ego Spider-Man stuurt hij hen richting de voertuigen.



De superheld wordt gespeeld door Tom Holland, die de rol van Spider-Man ook vertolkt in de recente Marvel-films. Disneyland Paris heeft wel gekozen voor een volledige Franse nasynchronisatie, wat de beleving voor buitenlandse gasten niet ten goede komt. Zij kunnen het verhaal in de voorshow alsnog volgen met behulp van een speciaal 'vertaalapparaat': een balk met de Engelse tekst. In de wachtrij is heel af en toe ook een stukje Nederlands te horen.



Scores

Het avontuur loopt altijd goed af: de Spider-Bots worden verslagen en Avengers Campus blijft overeind. Na afloop verschijnen de scores van de deelnemers op panelen in de karretjes en op een groot scherm bij de uitgang. Daar is ook souvenirwinkel Mission Equipment te vinden, waar superhelden in spe speciale hulpmiddelen kunnen aanschaffen om in de attractie bijzondere effecten te activeren en meer punten te scoren.



De voertuigen bestaan uit twee rijen met ieder vier naar buiten gerichte zitplaatsen. Er is geen sprake van een lengtebeperking. Spider-Man W.E.B. Adventure beschikt over een aparte wachtrij voor single riders en een rij voor Disney Premier Access, de betaalde voorrangsservice van Disneyland Paris. Wie als single rider naar binnen gaat, slaat de voorshow over.



Frozen

Het is voor het eerst sinds 2014 dat er een noemenswaardige attractie wordt toegevoegd aan het Walt Disney Studios Park. De laatste grote uitbreiding was de komst van darkride Ratatouille: The Adventure. Binnen enkele jaren moet een nieuw Frozen-gebied openen met een bootjesdarkride. Verder wordt gewerkt aan een nieuwe wandelpromenade met een restaurant en een nog onbekende familieattractie.