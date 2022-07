Disneyland Paris

Foto's: Rock 'n' Roller Coaster in Disneyland Paris getransformeerd tot Avengers Assemble: Flight Force

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen vanaf deze maand op avontuur met Marvel-superhelden Iron Man en Captain Marvel. In het nieuwe themagebied Marvel Avengers Campus opent op 20 juli de lanceerachtbaan Avengers Assemble: Flight Force. De attractie is niet helemaal nieuw: het gaat om een nieuwe versie van Rock 'n' Roller Coaster avec Aerosmith uit 2002.



Na een verbouwing van ruim tweeënhalf jaar heropent de rollercoaster als een futuristische Marvel-attractie. Een uitgebreide fotoreportage van Looopings brengt het nieuwe uiterlijk in beeld. Voortaan oogt het exterieur als een gigantisch gebogen led-scherm, dat de zelflerende robotsecretaresse F.R.I.D.A.Y. (Female Replacement Intelligent Digital Assistant Youth) moet voorstellen. F.R.I.D.A.Y. laat de hele dag door van zich horen. Ze stelt zichzelf regelmatig voor. Bovendien is ze onderdeel van de shows in het gebied.

Naast de façade staat nog een blikvanger: een enorme betonnen pilaar waar Avengers-ruimteschip Quinjet geland is. Bij de entree prijkt het Avengers-logo met een kleiner led-scherm, waar de naam van de attractie en Marvel-quotes op verschijnen. Via een wandelpaadje tussen betonnen wanden en groen lopen bezoekers richting de daadwerkelijke ingang, aangeduid als QG Avengers.



Tony Stark

QG is de Franse variant van de Engelse term HQ. De letters staan voor Quartier Général. Disneyland voegde twee extra wachtrijen toe: voor single riders en voor de betaalde voorrangsservice Disney Premier Access. Eenmaal binnen wanen rekruten zich in een hypermoderne faciliteit voor superhelden, met verschillende verwijzingen naar de Avengers. Op een groot scherm verschijnt een verontrustende boodschap van Tony Stark, beter bekend als Iron Man.



Om zogeheten Kree-raketten te stoppen roept hij de hulp in van andere Avengers. Zij blijken echter druk te zijn met andere gevechten. Alleen Captain Marvel is beschikbaar om de kernkoppen uit te schakelen. Daarbij is een belangrijke taak weggelegd voor de gasten: ze worden naar een hypersonisch voertuig geleid dat de raketten een andere kant op kan sturen.



Brie Larson

Wie tussen enkele panelen door tuurt, kan de start van de achtbaan al zien. In een aparte voorshow legt een grote Iron Man-animatronic uit wat er van de aanwezigen verwacht wordt. Hij spreekt voortdurend Frans. De rol van Captain Marvel wordt gespeeld door actrice Brie Larson. Zij neemt de Engelse teksten voor haar rekening. De coaster van de Nederlandse fabrikant Vekoma, met een lancering van zo'n 90 kilometer per uur gevolgd door drie inversies, veranderde niet. Wel kregen de treinen een nieuwe look. Het parcours kennen we van Xpress: Platform 13 in Walibi Holland.



Tijdens de rit zien passagiers hoe Iron Man en Captain Marvel samen proberen om de raketten te vernietigen. Ze verschijnen op grote projectieschermen naast de baan. Verder is de rit volledig donker: er wordt geen gebruikgemaakt van decors. In de karretjes klinkt, naast een hoop chaotisch geschreeuw en geschiet, instrumentale filmmuziek. Bij de uitgang kunnen bezoekers een actiefoto bestellen via digitale terminals.