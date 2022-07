Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris opent langverwacht Marvel-gebied Avengers Campus

In Disneyland Paris opent vandaag na bijna drie jaar bouwen het nieuwe themagebied Marvel Avengers Campus. Een groot deel van het Walt Disney Studios Park onderging de afgelopen jaren een transformatie. Anderhalve week geleden was er al een uitbundige openingsceremonie. Nu mag iedereen komen kijken. Bezoekers treffen twee attracties en drie restaurants aan. Bovendien kunnen ze oog in oog komen te staan met de superhelden van Marvel.



Om het Walt Disney Studios Park nieuw leven in te blazen, kondigde The Walt Disney Company begin 2018 een omvangrijk masterplan aan ter waarde van 2 miljard euro. De eerste stap zou de komst van een Marvel-gedeelte worden. Eigenlijk had de opening in 2021 moeten plaatsvinden, maar door de coronacrisis liep het project veel vertraging op.

Marvel Avengers Campus ligt op de plek van het oude parkdeel Backlot. De indeling van het gebied veranderde niet. Volgens het achterliggende verhaal heeft Iron Man, het alter ego van uitvinder en ondernemer Tony Stark, ervoor gekozen om een campus te bouwen zodat er nieuwe superhelden gerekruteerd kunnen worden. Vorig jaar opende al een vergelijkbare campus in Disneyland in de Amerikaanse staat Californië.



Flight Force

In Parijs heeft Armageddon: les Effets Spéciaux plaatsgemaakt voor de interactieve darkride Spider-Man W.E.B. Adventure. Bij de uitgang verscheen souvenirwinkel Mission Equipment. Lanceerachtbaan Rock 'n' Roller Coaster werd omgebouwd tot Avengers Assemble: Flight Force. Waar voorheen Restaurant des Stars te vinden was, ligt nu Ant-Man-buffetrestaurant Pym Kitchen. Disney Blockbuster Café heet voortaan Stark Factory. Burgerrestaurant Café des Cascadeurs keerde terug als Super Diner.



Verder is er de meet-and-greet-locatie Hero Training Center. Ook daarbuiten zullen bezoekers regelmatig Marvel-figuren tegen het lijf lopen. Men ontwikkelde een uitgebreid entertainmentprogramma met spontane ontmoetingen, kleinschalige stuntshows en andere korte voorstellingen. De Disney-parken hanteren overigens wel andere verhaallijnen dan de Marvel-films. Zo kan het voorkomen dat personages ten tonele verschijnen die in het filmuniversum al overleden zijn, waaronder Iron Man, Black Widow en Gamora.



Tribune

Twee foodtrucks maken het gebied compleet. Eén daarvan kreeg de naam Worldwide Eating Brigade, een knipoog naar de Worldwide Engineering Brigade uit de Spider-Man-attractie. Op de andere zijn fictieve vakantiekiekjes zichtbaar van Walt Disney-artdirector Beth Clapperton, die tijdens een wereldreis zogenaamd allerlei Marvel-locaties heeft bezocht. De arena van de verdwenen productie Moteurs... Action! Stunt Show Spectacular is niet afgebroken. Voorlopig worden de tribune en het decor aan het oog onttrokken met behulp van grijze doeken.



Vergeleken met de themagebieden in het naastgelegen Disneyland Park is Marvel Avengers Campus een vreemde eend in de bijt. Disney staat bekend om themawerelden waarin bezoekers worden ondergedompeld in een andere wereld en een ander tijdperk. Op het nieuwe campusterrein wanen ze zich gewoon in het hier en nu, met bouwstijlen die niet zouden misstaan in een modern winkelcentrum. Bovendien is er weinig moeite gedaan om omliggende attracties te verbergen: vanuit het Marvel-gedeelte zijn Toy Story Playland en The Twilight Zone Tower of Terror bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar.



Wachtrij

Om opstoppingen te voorkomen, wordt in Avengers Campus tot nader order gewerkt met een gelimiteerde capaciteit. Bij grote drukte sluit de ingang van het themadeel totdat er weer voldoende plek is. Wie naar binnen wil, kan dan plaatsnemen in een wachtrij op het plein voor Studio 1. In de Disneyland Paris-app wordt de actuele wachttijd getoond. Overigens blijft Avengers Campus de komende tijd wel langer open dan de rest van het park, namelijk tot 22.30 uur.