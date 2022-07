Disneyland Paris

Video: Marvel-gebied Disneyland Paris officieel geopend met drones en vuurwerk

In Disneyland Paris is het nieuwe Marvel-themagebied Avengers Campus zaterdagavond officieel ingewijd met een spectaculaire openingsshow. Daarbij zorgde dj-duo French Fuse voor de muziek. Marvel-superheld Doctor Strange kwam ten tonele om in de lucht een portaal te openen, uitgebeeld met behulp van drones.



De lichtgevende drones, die we kennen van slotvoorstelling Disney D-Light in het Disneyland Park, vormden vervolgens verschillende bekende Marvel-vignetten. Achtereenvolgens verschenen de symbolen van Iron Man, Guardians of the Galaxy, Ant-Man, Black Panther, Spider-Man, Loki, Black Widow, Thor, Captain America, Captain Marvel en de Avengers in de lucht.

De bijbehorende personages presenteerden zichzelf ondertussen op de daken van Avengers Campus. Toen iedereen aanwezig was, barstte een vuurwerkspektakel los. De Marvel-avondshow in het Walt Disney Studios Park was vooralsnog eenmalig: er zijn geen plannen om de drones vaker op deze manier in te zetten.



Brie Larson

Eerder op de dag vond al een besloten openingsceremonie plaats met speeches van Disneyland Paris-directrice Natacha Rafalski, The Walt Disney Company-directeur Bob Chapek en Captain Marvel-actrice Brie Larson. Door op een futuristische knop te drukken, werd de Campus officieel "geactiveerd".



Marvel Avengers Campus bestaat uit een vernieuwde achtbaan, een nieuwe interactieve darkride, een meet-and-greet-locatie, verschillende eetgelegenheden en een souvenirwinkel. Het grote publiek is vanaf woensdag 20 juli welkom. De komende dagen zijn er al wel previews voor journalisten, fans en abonnementhouders. Medewerkers konden afgelopen week al een kijkje nemen.