Parc Astérix

Parc Astérix opent volgend jaar ingenieuze nebulaz-attractie

Het Franse pretpark Parc Astérix opent in 2023 niet alleen een spectaculaire lanceerachtbaan. De nieuwe rollercoaster Toutatis wordt onderdeel van een nieuw themagebied waar ook nog een andere attractie komt te staan: een nebulaz-molen. Dat onthult projectleider Damien Thibault in een interview.



Attracties van het type nebulaz worden geleverd door het Italiaanse bedrijf Zamperla. Het gaat om een ingenieuze draaiende constructie met vier armen. Aan de uiteindes zijn gondels voor vier personen bevestigd, die tijdens een ritje rakelings langs elkaar heen bewegen. Dat zorgt voor een kunstig gezicht.

Thibault werd geïnterviewd door het tweemaandelijkse Belgische pretparktijdschrift Brakesection Magazine. Hij laat verder los dat het nieuwe gebied Le Festival de Toutatis gaat heten. Naast de twee attracties zet Parc Astérix een restaurant, een kiosk en een winkel neer. Er komt één toegangsweg richting de zone, gelegen tussen waterbaan Le Grand Splatch en bobsleebaan La Trace du Hourra.



Omgevingsvergunning

Eigenlijk had de uitbreiding al in 2021 af moeten zijn. Door de coronacrisis en de bijbehorende financiële moeilijkheden werd het project twee jaar uitgesteld. Bovendien waren er in eerste instantie problemen met de omgevingsvergunning.



Zamperla heeft in relatief korte tijd veel exemplaren van de nebulaz verkocht. Walibi Rhône-Alpes, net als Parc Astérix eigendom van Compagnie des Alpes, had in 2020 de Europese primeur. Daarna volgden Bakken in Denemarken en Drayton Manor in Engeland. Volgend jaar is ook Liseberg in Zweden aan de beurt.