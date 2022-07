Floriade Expo

Wanhoopspoging: entree en parkeren Floriade nu 72 procent goedkoper

In de hoop het bezoekersaantal van de Floriade te laten stijgen, worden nu spotgoedkope entreebewijzen verkocht. Eerder kostte een ticket voor de Floriade Expo in Almere 35 euro aan de kassa. Voor een parkeerkaartje moest ter plekke 19,50 euro afgerekend worden. De komende weken zijn via internet toegangsbewijzen verkrijgbaar voor slechts 15 euro, inclusief een parkeerplek.



Dat is ruim 72 procent lager dan het oorspronkelijke tarief van in totaal 54,50 euro. Ook vergeleken met de reguliere online prijzen is de korting aanzienlijk. Wie vooraf kaartjes reserveert op internet, is normaal gesproken 29 euro kwijt voor entree en 14,50 euro voor parkeren: in totaal 43,50 euro. Het nieuwe tarief van 15 euro ligt meer dan 65 procent lager.

De Floriade spreekt zelf over een "zomeractie" die duurt tot en met zondag 24 juli. Wie er gebruik van wil maken, voert in de online ticketshop de actiecode 'FLO22' in. Er verschijnt dan een mogelijkheid om maximaal vier kaartjes te kopen voor 15 euro per stuk.



Elke dag geldig

Vervolgens kan een parkeerticket geselecteerd worden voor 0 euro. De voordelige entreekaarten zijn elke dag geldig tot de sluiting van de Floriade op zondag 9 oktober.



De wereldtuinbouwtentoonstelling kampt met zulke tegenvallende resultaten dat de gemeente Almere tientallen miljoenen euro's extra kwijt is. Waar de directie eerder nog hoopte op 2,8 miljoen bezoekers, verwacht men nu nog hooguit 680.000 bezoekers. Door dit soort extreme kortingen brengen zij ook nog eens minder geld in het laatje.