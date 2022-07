Walibi Holland

Deelnemers Rollercoaster Run in Walibi halen samen ruim 65.000 euro op

De derde editie van de Rollercoaster Run in Walibi Holland heeft een recordbedrag opgeleverd voor het goede doel. Toen het hardloopevenement in 2019 voor het eerst werd gehouden, stond de teller op 31.935 euro. Een jaar later haalden de deelnemers samen 56.305 euro op. Vandaag kon Walibi een cheque presenteren van ruim 65.000 euro.



Het sportieve evenement keerde dit jaar terug na twee jaar afwezigheid vanwege de coronacrisis. Ruim driehonderd deelnemers renden vandaag door het attractiepark, tussen 09.00 en 13.00 uur. Ze konden zich laten sponsoren door familieleden en vrienden.

Tijdens de 5 kilometer lange Run was het attractiepark gewoon geopend: de hardlopers mengden zich tussen de reguliere bezoekers. Daarbij was het mogelijk om het rennen af te wisselen met een ritje in de drie achtbanen Untamed, Goliath en Xpress: Platform 13. Wie meedeed aan de Family Run van 2 kilometer, kreeg de kans om in Crazy River, Drako en Untamed te stappen.



Preventie

In totaal was de Rollercoaster Run dit keer goed voor 65.499 euro. Dat geld is bestemd voor Fight Cancer. "Van iedere gedoneerde euro gaat minimaal 75 cent rechtstreeks naar KWF Kankerbestrijding ten behoeve van kankeronderzoek en preventie", valt te lezen op de website van de organisatie.



In dit geval werd een specifiek onderzoek geselecteerd bij het Utrechtse Prinses Máxima Centrum. Daar wordt een nieuwe vorm van immunotherapie beschikbaar gesteld voor kinderen en jongvolwassenen met leukemie en lymfeklierkanker. "Dit zijn met 220 gevallen per jaar de meest voorkomende vormen van kinderkanker", weet een voorlichtster.