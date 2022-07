Floriade Expo

Verwacht bezoekersaantal Floriade Almere verder teruggeschroefd

Het verwachte bezoekersaantal van de Floriade Expo in Almere is nog verder naar beneden bijgesteld. Vorige week werd al duidelijk dat de gemeente niet uitgaat van de eerder genoemde 1,2 miljoen bezoekers, maar van hooguit 820.000. Deze week bleek in de gemeenteraad dat men nu rekent op maximaal 600.000 tot 680.000 bezoekers.



Dat is een fractie van de 2,8 miljoen bezoekers waar de directie in het verleden mee schermde. Bij de opening van het tijdelijke themapark werd gemeld dat de organisatie ook met twee miljoen bezoekers uit de voeten kon: dan zou er sprake zijn van een succesvolle editie.

Halverwege juni stond de teller op 232.500 bezoekers, ongeveer een derde van wat er toen begroot was. Inmiddels zijn dat er - tot en met woensdag 6 juli - 282.000. Het park was op dat moment 84 dagen geopend. Gemiddeld kwamen er dus nog geen 3400 bezoekers per dag.



Geen stijging

Door in een geactualiseerde begroting uit te gaan van zo'n 600.000 bezoekers aan het einde van de rit, gokt de gemeenteraad dat deze lijn zich doorzet en er geen sprake zal zijn van een significante stijging in de zomermaanden. Mochten er toch meer mensen komen, dan wordt dat gezien als een financiële meevaller.



De wereldtuinbouwtentoonstelling is nog geopend tot en met zondag 9 oktober. Ondanks de sombere voorspellingen van de raad, blijft de organisatie pogingen doen om Nederland enthousiast te krijgen voor de Floriade. Inmiddels is de kassaprijs verlaagd van 35 euro naar 29 euro. Dat tarief werd online al gehanteerd.