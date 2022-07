TusenFryd

Vakbond beschuldigt attractiepark van schenden arbeidsvoorwaarden

Het Noorse pretpark TusenFryd is verwikkeld in een conflict met een vakbond. Volgens de landelijke werknemersvereniging Norsk Arbeidsmandsforbund heeft het attractiepark arbeidsvoorwaarden geschonden. Seizoenskrachten zouden minder vakantiegeld en overwerktoeslagen ontvangen hebben dan waar ze recht op hadden.



De vakbond eist dat de betreffende medewerkers alsnog financieel gecompenseerd worden. Het gaat dan om een periode van drie jaar. De personeelsmanager van TusenFryd vertelt dat beide partijen samen zoeken naar een oplossing, maar tot nu toe leidde dat niet tot een akkoord.

De Noorse nieuwssite Nettavisen kwam vorige maand met een reeks verhalen over de werkomstandigheden in TusenFryd. Daaruit zou blijken dat personeelsleden minder betaald krijgt dan eerder is vastgelegd in een cao, op het gebied van een overwerkvergoeding en vakantiegeld.



Trainingen

Bovendien zou het park medewerkers regelmatig naar huis sturen bij slecht weer, zonder de ingeplande uren uit te betalen. Ook dat is tegen de regels, aldus de vakbond. Nog een pijnpunt: tijdens verplichte trainingen krijgen de werknemers slechts 50 procent uitbetaald. Uitbuiting, oordeelt de vakvereniging.



TusenFryd is onderdeel van Parques Reunidos, waar bijvoorbeeld ook Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany onder vallen. Het Noorse attractiepark houdt vol dat de in 2001 vastgestelde arbeidsovereenkomst alleen van toepassing is op vast personeel en niet op seizoensmedewerkers. Daar denkt de vakbond dus anders over. Men overweegt om een rechtszaak aan te spannen.