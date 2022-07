Djurs Sommerland

Twee groepen vrouwen met elkaar op de vuist in Deens pretpark

In het Deense pretpark Djurs Sommerland zijn vijf vrouwen met elkaar op de vuist gegaan. Dinsdagavond rond 19.40 uur kregen twee groepen vrouwen ruzie in het attractiepark. Al snel escaleerde de situatie en werden er over en weer klappen uitgedeeld.



Bij sommige dames werd ook haar uit het hoofd getrokken, melden regionale media. Omstanders waarschuwden de politie Toen agenten even voor 20.00 uur arriveerden, was de vechtpartij al gestaakt. Op basis van getuigenverklaringen konden de betrokkenen alsnog gevonden worden.

Het gaat om vijf vrouwen van 16, 16, 19, 32 en 45 jaar oud. Ze worden beschuldigd van het verstoren van de openbare orde. De directe aanleiding voor het gevecht is niet duidelijk. Geen van de vrouwen raakte ernstig gewond. Djurs Sommerland was dinsdag geopend tot 20.00 uur.