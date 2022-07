Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen laat bezoekers nu ook kanoën tussen de wilde dieren

Bezoekers kunnen Safaripark Beekse Bergen vanaf deze zomer op een nieuwe manier beleven. Het is voortaan mogelijk om in een Canadese kano tussen de wilde dieren te varen. De Brabantse dierentuin organiseert in juli en augustus twee uur durende kanotochten door het park.



Onder begeleiding van professionele instructeurs leren de kanovaarders meer over de diersoorten die ze onderweg tegenkomen. "Het is een unieke ervaring waarbij de deelnemers onder andere langs de neushoorns, jachtluipaarden en ringstaartmaki's varen", zegt een woordvoerster.

In het verleden waren de kanotochten alleen beschikbaar voor grote groepen. Nu is het ook mogelijk om de ervaring individueel te boeken. "Het is een kans die we onze bezoekers nog niet eerder hebben kunnen bieden", aldus de voorlichtster.



Zwemdiploma

Er vinden tochten plaats van zondag 10 juli tot en met zondag 28 augustus. De exacte data zijn online te vinden. Deelnemers moeten in het bezit zijn van een zwemdiploma. Een kanotocht kost 15 euro per persoon, bovenop de entreeprijs van Beekse Bergen. Onlangs werd duidelijk dat er in het zomerseizoen geen bussafari meer aangeboden wordt.