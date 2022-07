Efteling

Aangepaste Efteling-plattegrond toont nieuwe situatie entreegebied

De wijzigingen in het entreegebied van de Efteling zijn nu ook zichtbaar op de officiële parkplattegrond. Om ervoor te zorgen dat bezoekers de weg kunnen vinden tussen alle bouwplaatsen en werkzaamheden, kwam er een aangepaste kaart. Die toont de toekomstige tijdelijke looproute vanaf entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen richting een verplaatste spoorwegovergang.



Het wandelpad loopt langs de Aquanura-vijver, richting de achterkant van 4D-bioscoop Fabula. Vanuit daar kunnen bezoekers links afslaan voor de gedeeltelijk verlegde Pardoes Promenade of rechts afslaan voor Max & Moritz en Fata Morgana. Er is geen doorgang meer richting De Rode Schoentjes in het Sprookjesbos.

Wel kwam er laatst een nieuwe zij-ingang bij het sprookje van De Zes Dienaren, die nu eveneens op de plattegrond staat. Een prieeltje is verplaatst naar het plein voor het Efteling Theater. Ook de veranderingen op het parkeerterrein zijn al te zien. Daar wordt momenteel gewerkt aan een nieuw faciliteitengebouw met de garderobe en de verhuur van rolstoelen en wandelwagens. Even verderop ligt een toiletblok.



Hotelcomplex

Alle wijzigingen hangen samen met de realisatie van het Efteling Grand Hotel op het Dwarrelplein. Daarvoor gaat de volledige infrastructuur in het gebied op de schop. Na de zomer start de bouw van het hotelcomplex. In 2024 moeten de eerste gasten kunnen blijven slapen.



Een andere subtiele aanpassing op de plattegrond is te vinden bij Fabula. De hoofdpersonages uit de 4D-film, een eekhoorn en een beer, zijn nu zichtbaar op het dak van het gebouw. Over enkele maanden is er weer een nieuwe kaart nodig: dan wordt het Spookslot definitief gesloten om plaats te maken voor de nieuwe attractie Danse Macabre.