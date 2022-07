Duinrell

Brand in duingebied bij Duinrell: attractiepark en Tikibad blijven geopend

In het duingebied bij het Wassenaarse pretpark Duinrell is een brand uitgebroken. Naar schatting gaat het om een gebied van 800 vierkante meter. Mede vanwege de droogte heeft de brandweer snel opgeschaald naar een "zeer grote brand". Momenteel zijn er echter geen grote gevolgen voor bezoekers van Duinrell, meldt een woordvoerder aan Looopings.



De attracties en het Tikibad zijn voorlopig dan ook operationeel zoals gepland. Ook het vakantiepark is op dit moment gewoon toegankelijk. Berichten over een gedeeltelijke ontruiming zijn onjuist. "De wind staat goed, dus wij hebben er vooralsnog geen last van", aldus de voorlichter.

"Wel vragen we verblijfsgasten die nu arriveren met hun auto om te parkeren op onze grote parkeerplaats in plaats van bij de accommodaties." Op die manier is er ruimte voor alle brandweervoertuigen die het duingebied proberen te bereiken via het attractiepark. In verband met de opschaling en zorgen over de watervoorziening zijn er zeer veel wagens ter plaatse. Niemand raakte gewond.