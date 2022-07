Efteling

Tijdelijk geen Assepoester in de Efteling: landhuis in de steigers

Bij Assepoester in het Sprookjesbos van de Efteling vindt sinds vorige week een onderhoudsbeurt plaats. Het landhuis waar het sprookje normaal gesproken wordt uitgebeeld, gelegen aan het Herautenplein, staat in de steigers. Tijdens de werkzaamheden is het sprookje niet te bezoeken.



De gevel wordt geschilderd, meldt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Naar verwachting is de onderhoudsklus eind deze week afgerond. Assepoester is sinds 2009 onderdeel van het bos. Het tafereel werd ontworpen door Karel Willemen.

De opknapbeurt wordt niet vermeld op de openbare onderhoudskalender, te vinden op de officiële Efteling-website. Volgens de Efteling heeft de sluiting niet zo veel impact dat bezoekers er op voorhand voor gewaarschuwd moeten worden.