Plopsaland De Panne

Video: nieuwe K3-zangeres Julia treedt voor het eerst op in Plopsaland

Plopsaland De Panne heeft dit weekend voor het eerst Julia Boschman verwelkomd. De kersverse K3-zangeres, die eind vorig jaar tijdens een tv-show werd gekozen als vervanger van Klaasje Meijer, stond zaterdag 9 juli voor de allereerste keer op het podium in een Plopsa-pretpark.



Abonnementhouders kregen de primeur tijdens de zogeheten Nacht van de Abonnees, een speciale avondopenstelling van 18.00 tot 23.00 uur. Ze werden ook vermaakt met een dj, een parade en vuurwerk. Verder werden op diverse plekken gratis producten uitgedeeld door partners van de Plopsa Group.

K3 trad twee keer een half uur op; om 20.30 en 22.30 uur. Het drietal bracht onder meer nieuwe nummers als Waterval, Giddy-Up-A-Gogo, Tjikke Boem en Mango Mango ten gehore. Ook klassiekers als Oya Lélé, Jij Bent De Bom en Frans Liedje kwamen voorbij.



Warm welkom

K3-leden Hanne Verbruggen en Marthe De Pillecyn zijn al jaren kind aan huis in de Plopsa-parken. Zij stelden Boschman zaterdagavond officieel voor aan het Plopsa-publiek, dat zorgde voor een warm welkom. De Nederlandse nieuwkomer prijkt al wel een tijdje op enkele K3-attracties, zoals familieachtbaan K3 Roller Skater in De Panne.



De komende weken komt K3 meermaals naar Plopsaland De Panne, Plopsa Coo en Plopsa Station Antwerp, tijdens speciale K3-weekenden. In het najaar zijn Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Indoor Coevorden aan de beurt. Overigens maakte Verbruggen onlangs bekend zwanger te zijn: ze verwacht in december haar eerste kindje. Voorlopig gaat ze gewoon door met optreden.