Efteling

Video: Efteling-personage drie keer tegelijkertijd te zien op dezelfde plek

Het lijkt erop dat één van de hoofdpersonages van Efteling-achtbaan Max & Moritz zichzelf heeft gekloond. De kwajongen Max is deze zomer meerdere keren tegelijkertijd aanwezig op één locatie. Bezoekers van de Efteling kunnen de knul maar liefst drie keer zien op hetzelfde moment.



Zo is Max zichtbaar bij de uitgang van de familieachtbaan, springend op een scheetkussen. Slechts enkele meters verderop zit Max op het dak van restaurant Frau Boltes Küche, hengelend naar kippen. En alsof dat nog niet genoeg is, fietst Max - gespeeld door een acteur - in het zomerseizoen dagelijks over hetzelfde plein in een vliegmachientje. Hij komt op die manier letterlijk zichzelf tegen.

Vanuit bepaalde punten zijn alle drie de Max-uitvoeringen in één oogopslag te zien. Voor een attractiepark dat details en verhaallijnen zo hoog in het vaandel heeft staan, lijkt het een onlogische keuze om de Max-acteur te laten spelen tussen de twee reeds bestaande Max-animatronics. Toch vond de Efteling het zelf kennelijk geen probleem, ondanks de verhaaltechnische bezwaren.



Station

Er bestaat ook overigens nog een extra Max in het station van de powered coaster, maar die is vanaf het plein niet zichtbaar. Max & Moritz opende in de zomer van 2020. In oktober van dat jaar werden de figuren op het dak van Frau Boltes Küche toegevoegd. De acteurs die Max en Moritz spelen, zijn er sinds deze maand.