Movie Park Germany

Nieuwe reclamespot Movie Park speelt in op geannuleerde vliegreizen

Wat als je vlucht naar Los Angeles wordt geannuleerd? Movie Park Germany zegt de oplossing te hebben. In een nieuwe commercial speelt het pretpark in op de aanhoudende problemen op vliegvelden. De boodschap: Hollywood is dichterbij dan je denkt.



Wie niet naar Hollywood op vakantie gaat, kan namelijk de Hollywood-sfeer opsnuiven tijdens een dagje Movie Park. In de video van ruim anderhalve minuut wordt een teleurgesteld gezin op een luchthaven verrast door een lookalike van Marilyn Monroe. Ze nodigt de gezinsleden uit om met haar in een limousine te stappen, die hen naar het Duitse attractiepark brengt.

Daar beleven ze de vorig jaar geopende familieachtbaan Movie Park Studio Tour, die volledig in het teken staat van Hollywood-films. Het filmpje toont de volledige rit in de rollercoaster. Voor de gelegenheid staan er acteurs in de decors. Ook Charlie Chaplin komt even voorbij.



Partners

Marketingdirecteur Manuel Prossotowicz zegt "ongelofelijk trots" te zijn op het eindresultaat. "Maar ik ben nog trotser dat het team onze Movie Park Studio Tour op zo'n Hollywood-achtige manier in beeld heeft weten te brengen", schrijft hij op Instagram. De video werd geproduceerd door vaste partners IMAscore en IMAmotion.