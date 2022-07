Almere Jungle

Kaaimannen in Flevoland: Almere Jungle opent nieuw verblijf

In het kleinschalige dierenpark Almere Jungle zijn nu ook kaaimannen te bewonderen. Er is een nieuw verblijf gerealiseerd voor de krokodillensoort, dat afgelopen vrijdag officieel werd geopend. Het onderkomen werd volledig gebouwd door medewerkers van het park.



De reptielen van zo'n 2 meter lang kwamen al vóór de coronacrisis in de dierenopvang van Almere Jungle terecht. Ze zijn afkomstig van museum De Oude Aarde in Giethoorn. Daar was de ruimte beperkt, waardoor het museum op zoek ging naar een nieuwe plek voor de dieren.

"Door corona heeft het even geduurd tot het verblijf af was", vertelt een woordvoerder. Nu hebben Berend en Betsy, zoals de kaaimannen worden genoemd, de beschikking over een tropisch decor met water, zand, rotsen, planten, watervallen en boomstammen.



Tempel

Pal naast het verblijf opende vorig jaar al Tempel Kayaan, een interactieve show die zich afspeelt in een duistere tempel. Andere nieuwe diersoorten in Almere Jungle zijn Peruaanse wandelende takken en de fretten. De trekpleister in Flevoland dient niet alleen als dierenpark, maar ook als dagbesteding voor ruim 180 personen met afstand tot de arbeidsmarkt.