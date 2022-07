Attractiepark Toverland

Toverland sluit achtbaan Fenix vanwege bouw nieuwe attracties

Fenix, de 40 meter hoge wing coaster van Toverland, gaat komend najaar dicht. Tussen het einde van het zomerseizoen en de start van het halloweenseizoen moet de populaire achtbaan tijdelijk gesloten worden vanwege werkzaamheden in themagebied Avalon. Daar openen volgend jaar vier nieuwe attracties.



Bezoekers kunnen naar verwachting geen ritje maken tussen maandag 5 september en vrijdag 7 oktober, valt te lezen in een interne personeelsmemo. "Ook na het halloweenseizoen zullen er weer werkzaamheden plaatsvinden die invloed hebben op het kunnen openen van Fenix, maar hoe de precieze planning er in de rest van het na- en voorjaar uitziet, is nog niet helemaal zeker."

Het doel is om de rollercoaster in ieder geval tijdens een deel van het winterseizoen wel operationeel te hebben. Toverland introduceert in de wintermaanden het nieuwe concept Winter Feelings, met onder meer curlingbanen, een bandenglijbaan, een schaatsbaan, een almhut en een slotshow. "We blijven natuurlijk ons best doen om de attractie op de drukste momenten wel geopend te hebben", vult een voorlichter aan in gesprek met Looopings.



Merlin's Quest

Wat er precies gaat gebeuren en waarom Fenix niet open kan, wil de woordvoerder nog niet kwijt. "Maar er moet een hoop gebeuren in het gebied." Mogelijk heeft de bouw van de nieuwe attracties ook gevolgen voor het kunnen openen van twee andere trekpleisters in Avalon: boottocht Merlin's Quest en restaurant The Flaming Feather. "Dat zal ook op een later moment blijken. Uiteindelijk zal de algehele upgrade van Avalon zeker de moeite waard zijn."



Toverland had eerder aangekondigd dit jaar voor het eerst volledig open te gaan in de winterperiode, inclusief de buitengebieden Avalon, Magische Vallei, Ithaka en Port Laguna. Voorheen was 's winters slechts een deel van het Limburgse attractiepark toegankelijk: de twee hallen Land van Toos en Wunderwald, soms aangevuld met houten achtbaan Troy.