Kermis

Foto's: bibliotheek huisvest gratis expositie over de Tilburgse kermis

In een bibliotheek in Tilburg is deze zomer een vrij toegankelijke tentoonstelling te zien over de Tilburgse kermis. De tijdelijke expositie brengt het ontstaan, het heden en de toekomst van de grootste kermis van de Benelux in beeld.



De mini-expositie bestaat uit foto's, miniaturen en andere voorwerpen. Bovendien staan er twee echte botsauto's. Het is ook mogelijk om zelf een kermisfoto te maken met behulp van een green screen. Verder staan er lezingen en wandelingen op het programma die in het teken staan van de kermiscultuur.

Geïnteresseerden kunnen er in de maanden juli en augustus - dus ook tijdens de kermis zelf - dagelijks terecht tussen 09.00 en 17.00 uur. De bibliotheek ligt aan de Burgemeester Brokxlaan.



Stadsmuseum

Het initiatief is onderdeel van het zogenoemde TijdLab, een samenwerking tussen de Bibliotheek Midden-Brabant en Stadsmuseum Tilburg. De Tilburgse kermis bestaat al sinds de zestiende eeuw. Dit jaar vindt het evenement plaats van vrijdag 22 tot en met zondag 31 juli.