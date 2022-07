Attractiepark Toverland

Toverland brengt eigen biertje op de markt: Magical Beer

Bezoekers van Toverland kunnen vanaf komend weekend een speciaal Toverland-biertje proeven: Magical Beer. Het Limburgse attractiepark introduceert een eigen brouwsel in samenwerking met brouwerij 100 Watt Brewery uit Eindhoven. Dat is straks verkrijgbaar op verschillende plekken in het park.



Magical Beer wordt geserveerd in een blikje van 33 centiliter. Het blonde biertje - met 6,5 procent alcohol - is volgens kwaliteitsspecialist Roy Vercoulen "geschikt voor alle seizoenen". Hij noemt het "een smaakmaker voor iedereen".

Allemansvriend

"De moutsmaak is niet overheersend en heeft een verrassende honingtoets. Het is fris en makkelijk doordrinkbaar. Een allemansvriend die perfect past bij een dagje Toverland, maar ook thuis." Het drankje bestaat uit hop, graan, gerstemout, water en - volgens Toverland - "een sprankel magie".



Reguliere bezoekers kunnen het biertje vanaf zondag 10 juli voor 4,50 euro bestellen bij horecalocaties Katara Plaza, The Flaming Feather en de Biergarten. Verder zijn er losse blikjes te koop in souvenirwinkel Mundo Magica. Voor Toverland-abonnees wordt het Magical Beer al geschonken op zaterdagavond 9 juli, tijdens een besloten avondopenstelling voor abonnementhouders.



Verzamelobject

Het themapark verwacht dat de blikjes een verzamelobject worden. Er komen namelijk drie verschillende partijen met steeds een aangepast uiterlijk. De drie ontwerpen bij elkaar vormen uiteindelijk samen de skyline van Toverland, met herkenbare silhouetten van attracties en gebouwen.