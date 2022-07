PortAventura World

Sensationele beelden: man beklimt hoogste achtbaan van Europa en springt naar beneden met parachute

Een 22-jarige waaghals heeft een bizarre stunt uitgehaald op de hoogste en snelste achtbaan van Europa. George King uit Groot-Brittannië brak eerder deze week in bij attractiepark Ferrari Land, onderdeel van het Spaanse pretparkresort PortAventura World. Daar beklom hij rond zonsopgang de 112 meter hoge lanceerachtbaan Red Force.



De Engelsman deed dat zonder hulpmiddelen of enige vorm van valbeveiliging. Bovendien beschikt de extreem steile achtbaan - bestaand uit een loodrechte lancering omhoog, een heuveltje en een loodrechte vrije val naar beneden - niet over trappen. Daarom gebruikte King het achtbaanspoor als ladder.

De levensgevaarlijke actie leverde sensationele beelden op, die de koelbloedige klimmer heeft gepubliceerd op social media. Eenmaal aangekomen op de top zijn sirenes te horen. Vervolgens springt King met behulp van een parachute naar beneden. Hij landt op de grote parkeerplaats naast het park.



Basejumpen

"Ik wilde dit gevaarte al beklimmen sinds ik 17 was", schrijft de onverschrokken twintiger. "Maar ik sprak met mezelf af dat ik het pas zou doen als ik basejumpen onder de knie zou hebben. Geduld is een schone zaak... Ik ben blij dat ik heb gewacht."



Eerder basejumpen was niet mogelijk omdat de Brit enkele jaren geleden een dubbele operatie onderging aan zijn schouders, naar aanleiding van een ongeluk tijdens het skydiven. "Na veel tegenslagen, met twee ankers in beide schouders, ben ik blij dat ik mijn jeugddroom heb kunnen verwezenlijken."



Lachen

Na de parachutesprong werd King opgewacht door beveiligers en politieagenten. "Ik had geen mogelijkheid om te vluchten, dus ik ben als een zeester op mijn rug gaan liggen, kijkend naar de lucht waar ik net was gesprongen. Ik ben hysterisch gaan lachen naar de autoriteiten, die een cirkeltje om me heen vormden en geen idee hadden wat ze aan moesten met deze gekke Engelsman."



Het nieuws kwam gisteren al naar buiten, maar toen weigerde PortAventura nog te zeggen bij welke attractie het voorval precies had plaatsgevonden en hoe het verhaal was afgelopen. Dankzij de videobeelden weten we nu de antwoorden. King zat na afloop 48 uur in de cel. Hij heeft een voorwaardelijke celstraf van twee jaar aan zijn broek. "Dat betekent twee jaar niet klimmen in Spanje!", schrijft King.