Efteling

Foto's: meer beplanting en nieuwe hekken in Efteling-waterspeeltuin Archipel

De Efteling was kennelijk toch nog niet helemaal klaar met Archipel. Het avontureneiland oogt sinds deze week een stuk groener. Op verschillende plekken in de waterspeeltuin is extra beplanting toegevoegd. Bovendien werden er nieuwe hekjes geplaatst, gemaakt van bamboe.



Die moeten ervoor zorgen dat bezoekers niet door de perken lopen. Dat bleek de afgelopen weken een terugkerend probleem. Vanwege de werkzaamheden was Archipel afgelopen week onverwachts niet toegankelijk. De tijdelijke sluiting, waarbij ook het water werd verwijderd, was vooraf niet aangekondigd op de online onderhoudskalender.

Vanaf vandaag is de nieuwe waterspeelplaats weer open voor publiek, inclusief het water. Archipel werd begin februari geopend, maar het duurde tot de derde week van mei voordat er daadwerkelijk water in het gebied stond. Wat nu nog ontbreekt zijn zitgelegenheden voor ouders die hun kinderen laten spelen.