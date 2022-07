Efteling

Unox-kramen Efteling vervangen door nieuwe gebouwtjes

De bekende Unox-karren in de Efteling zijn deze maand vervangen. Het attractiepark heeft na dertien jaar afscheid genomen van een oud ontwerp met houten planken en een groot wiel. In plaats daarvan kwamen hoekige groene gebouwtjes met oranje en beige sierlijsten en goudkleurige pironnetjes.



De nieuwe exemplaren zijn ontworpen door Karel Willemen, bekend van onder meer De Vliegende Hollander, Joris en de Draak en het sprookje van Assepoester. Elk parkdeel van de Efteling heeft een eigen Unox-kraam, maar de bouwwerken werden - net als voorheen - niet aangepast aan de omgeving: ze zijn allemaal hetzelfde.

In Anderrijk staat een Unox-kraam op het plein bij de Piraña. Marerijk heeft een Unox-verkooppunt in de buurt van Villa Volta. Wie in Reizenrijk een Broodje Unox wil scoren, kan terecht bij een kraam tussen Carnaval Festival en de Speelweide. In Ruigrijk worden de broodjes verkocht op het plein bij De Vliegende Hollander.



Fantasierijk

Alleen de Unox-kraam in Fantasierijk wijkt af van de rest. Daar is eind 2019 een rijkelijk gedecoreerde huifkar neergezet met de naam De Smaeckmaker. De creatie moet de wagen voorstellen waarmee koksmaatje Polle de koning en hofhouding van Symbolica voorziet van maaltijden als ze op reis zijn.



Eén broodje Unox-worst kost tegenwoordig 4,50 euro. Er is voor 7,70 euro ook een combideal beschikbaar inclusief een flesje frisdrank. Het gaat om een extern horecaconcept van leverancier Unilever, dat in meerdere pretparken te vinden is.