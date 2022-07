Beekse Bergen

Beekse Bergen toont nieuwe ontwerpen van hotelkamers in Safari Resort

In Safaripark Beekse Bergen wordt hard gewerkt aan de komst van nieuwe hotelkamers met uitzicht op wilde dieren. Het bestaande Safari Resort krijgt een 112 kamers tellend hotel met een bijbehorend centrumgebouw, gelegen naast een savanne. Vandaag brengt het Brabantse dierenpark nieuwe digitale ontwerpen naar buiten van de uitbreiding.



Bij eerdere publicaties sprak Beekse Bergen bewust niet over een hotel, maar over accommodaties met een hotelfunctie. Nu wordt het project alsnog officieel een hotel genoemd. In het centrumgebouw komen onder andere vergaderruimtes en twee restaurants te liggen. De bouwstijl is geïnspireerd op een bevolkingsgroep uit Mali.

"De bouw ligt op schema", laat Beekse Bergen-eigenaar Libéma weten. Deze week is de fundering van het centrumgebouw gestort. Van de hotelkamers zijn de buitenmuren al te zien. Ook de nieuwe stal en schuilhutten voor dieren worden langzaam maar zeker zichtbaar. In het voorjaar van 2023 moet de opening plaatsvinden.



Suite

Sinds deze week is het mogelijk om een kamer of suite te boeken. Alle nieuwe accommodaties zijn voorzien van een terras of balkon met uitzicht op de savanne. Daar lopen straks onder meer giraffen, zebra's, struisvogels, antilopen en witte neushoorns. Sommige kamers zijn rolstoelvriendelijk.