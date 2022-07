Attractiepark Toverland

Foto's: moeraswezen gearriveerd bij vernieuwde Toverland-waterbaan Expedition Zork

De naamgever van Toverland-attractie Expedition Zork is gearriveerd. In de vernieuwde waterbaan gaan bezoekers onder leiding van uitvinder Maximus Müller op zoek naar het mysterieuze moeraswezen Zork, waarover een heleboel spookverhalen bestaan. Tijdens een turbulent vaartochtje ontdekken ze dat het groene wezen helemaal geen kwaad in de zin heeft.



Sinds deze week zit Zork, gehuld in een lederhose, bovenop de ingang van een grot. De bootjes varen onder hem door. Hij is vormgegeven als een vrolijk moerasmonster met een hoorn aan zijn mond. Op het uiteinde van de hoorn zit een vogeltje. De zitplaats van Zork wordt de komende dagen nog verder afgewerkt.

Expedition Zork heropende op 23 april na een maandenlange verbouwing, maar toen waren nog niet alle toevoegingen af. De afgelopen maanden zijn de puntjes op de i gezet. Zo arriveerden enkele dieren en werden de stalen steunpilaren van de waterattractie aangekleed met houten balken.



Shrek

Ook in de wachtrij zijn decorstukken toegevoegd. In de eerder genoemde grot verschenen afgelopen weekend enkele Zork-baby's, die doen denken aan de baby's uit de DreamWorks-animatiefilm Shrek the Third (2007). Volgende week vindt de officiële heropening van Expedition Zork plaats. Dan moet de transformatie van de boomstambaan helemaal afgerond zijn.