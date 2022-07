Efteling

Pagode in de Efteling al dagen aan de grond na groot onderhoud

De Pagode in Efteling kampt met kinderziektes na een grote opknapbeurt. Tussen eind februari en eind juni was de vliegende tempel buiten gebruik voor een ingrijpende renovatie, waarbij onder meer de lagers zijn vervangen en het besturingssysteem is vernieuwd.



Sinds de afronding van het onderhoudsproject is de Pagode echter vaker gesloten dan geopend geweest. Eigenlijk zouden de werkzaamheden tot en met maandag 4 juli duren. Uiteindelijk werd de attractie al op dinsdag 28 juni weer opengesteld. Het plezier was van korte duur, want al snel trad er een technische storing op.

Op zaterdag 2 juli kwam de tempel zelfs even scheef te hangen met bezoekers aan boord. De afgelopen dagen was de Pagode helemaal niet open. Wat er precies aan de hand is, kan een woordvoerder niet zeggen. "Maar het is een terugkerend probleem, dat te maken heeft met de nieuwe techniek", laat hij aan Looopings weten.



Fabrikant

Volgens ingewijden zijn er onder meer complicaties met de sensoren. De Efteling investeerde 2,5 miljoen euro om ervoor te zorgen dat de uitkijktoren uit 1987 de komende decennia kan blijven bestaan. Het voorbereiden van het project nam anderhalf jaar in beslag, onder meer omdat de oorspronkelijke fabrikant Intamin niet het voortouw wilde nemen.