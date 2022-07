Efteling

Video: zo werkt het ritsysteem van Symbolica in de Efteling

Symbolica in de Efteling maakt gebruik van een bijzonder transportsysteem, waarbij de voertuigen zich voortbewegen zonder rails. In een nieuwe video van YouTube-kanaal Theme Park Science wordt uitgelegd hoe dat systeem precies werkt. De minidocumentaire van bijna zeventien minuten geeft een blik achter de schermen bij de vijf jaar oude attractie.



De accu's in de karretjes moeten elke avond na sluitingstijd worden opgeladen. Daarvoor zijn in de verschillende darkridescènes oplaadkasten verstopt, die subtiel werden weggewerkt met behulp van decoraties. Presentator Danny van der Weel mag 's ochtends helpen bij het opstarten van de attractie. Alle stekkers worden dan weer uit de bakjes gehaald en opgeborgen in de kasten.

Bovendien nemen de videomakers een kijkje in de fabriek van leverancier ETF Ride Systems, gelegen in het Limburgse Nederweert. Technisch manager Roy Janssen laat zien hoe een ETF-voertuig in elkaar zit en welke techniek daar allemaal bij komt kijken.



Veertien uur rijden

Het opladen blijkt negen tot tien uur in beslag te nemen. Vervolgens kunnen de voertuigen twaalf tot veertien uur rijden. Verder is er in de video aandacht voor de manier waarop Symbolica toegankelijk is gemaakt voor rolstoelers en andere mindervaliden. Zij hebben de beschikking over een apart in- en uitstapstation.