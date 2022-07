Efteling

Oegandezen wijzen de Efteling op foutje in attractie Carnaval Festival

De directie van de Efteling is door een delegatie uit Oeganda gewezen op een foutje in Carnaval Festival. Martin Mugarra Bahinduka, de Oegandese staatsminister van toerisme, natuur en oudheden, heeft deze week een werkbezoek gebracht aan het Kaatsheuvelse attractiepark. Daarbij viel hem iets op tijdens een ritje in de bewuste attractie.



In de Afrikaanse scène van de darkride staat een enorme gorilla met een Zuid-Afrikaanse vlag ernaast. In Zuid-Afrika komen echter helemaal geen gorilla's voor: de dieren leven in Centraal- en West-Afrikaanse regenwouden. Een groot deel van de gorillapopulatie is te vinden in Oeganda.

Mugarra Bahinduka was in de Efteling om zich te verdiepen in de filosofie achter één van de grootste themaparken van Europa. De Oegandese minister heeft zijn bevindingen over Carnaval Festival gedeeld met Efteling-directielid Koen Sanders en manager projectsupport Jaap den Bleker tijdens een officiële ontmoeting, met de ludieke vraag om de vergissing te herstellen.



Perfectie

Om het verzoek kracht bij te zetten, reikte de minister een Oegandese vlag uit aan Sanders. Gaat de Efteling de foutieve vlag in Carnaval Festival inderdaad vervangen? Dat zou zomaar kunnen, vertelt een woordvoerder aan Looopings. "We vinden het een hele toffe actie en we waarderen de opmerkzaamheid, want we houden van perfectie", legt hij uit. "Wat we er precies mee gaan doen, bekijken we nog."



De Zuid-Afrikaanse vlag werd begin 2012 neergezet in Carnaval Festival, tegelijk met de toevoeging van een nieuwe pop van mascotte Jokie. In 2019 zijn verschillende scènes in de 38 jaar oude attractie opgeknapt, waaronder het Afrikaanse gedeelte. Daar verschenen nieuwe inheemse bewoners met muziekinstrumenten, schilden en traditionele Afrikaanse klederdracht, omringd door exotische dieren.