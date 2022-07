Efteling

Entreegebied Efteling is enorme bouwput: nu ook garderobe gesloopt

Met de sloop van de oude garderobe is de komst van het Efteling Grand Hotel weer een stap dichterbij gekomen. Inmiddels zijn nagenoeg alle oude gebouwen en faciliteiten op het Dwarrelplein - het plein achter Efteling-entree Huis van de Vijf Zintuigen - verplaatst of afgebroken. Vorige maand werden La Place-restaurant De Vrolijke Noot en een geldautomaat in de vorm van een kluis al verwijderd.



Deze week verdween het gebouw waar voorheen de garderobe en de hondenkennel in waren gevestigd. De garderobe is tijdelijk verhuisd naar het Huis van de Vijf Zintuigen, in afwachting van de realisatie van een nieuw faciliteitengebouw op het parkeerterrein. Even verderop ligt een verplaatst toiletblok. De hondenkennel keert na 66 jaar niet meer terug.

Eerder moesten een gebakkraam en een prieeltje voor meet-and-greets het veld al ruimen. Souvenirkramen hebben een nieuwe plek op het plein gekregen. Bezoekers lopen voorlopig tussen bouwschuttingen het park in. De resterende bomen op het plein zijn gemarkeerd. Mogelijk worden die binnenkort verwijderd.



Watershow

Watershow Aquanura draait sinds kort weer na een onderhoudsbeurt van drie maanden. Aan de kant van het Dwarrelplein kunnen bezoekers het fonteinenspektakel echter nog niet bekijken. Er wordt nog altijd gewerkt aan de ondergrondse infrastructuur en het aanleggen van een nieuw platform. Bovendien staan er nog geen licht- en geluidsmasten.



De Efteling is van plan om na de zomer te starten met de funderingen voor het Efteling Grand Hotel, een 106 meter breed hotelcomplex met zeven verdiepingen, 143 kamers, twee restaurants, twee souvenirwinkels, een spa en een zwembad. Hotelgasten kijken straks uit over het Sprookjesbos en Aquanura. In totaal kost het project 50 miljoen euro.