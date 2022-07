PortAventura World

Man (22) aangehouden na beklimmen van attractie in PortAventura

De Spaanse politie heeft maandagnacht een 22-jarige Brit opgepakt vanwege het illegaal binnensluipen van PortAventura World. Bij zonsopgang, rond 04.30 uur, drong de man het pretparkresort in badplaats Salou binnen. Daar beklom hij één van de hoogste attracties, zonder tuigje, kabels of andere veiligheidsmaatregelen.



Beveiligers kregen de twintiger in de smiezen. Volgens Spaanse media gaat het om George King, die bekend staat om het illegaal beklimmen van bouwwerken zonder hulpmiddelen. Hij werd al meerdere keren opgepakt en zat zelfs een tijdje in de gevangenis. In 2020 en 2021 beklom hij twee wolkenkrabbers in Barcelona.

Een 18-jarige Spaanse compagnon was aanwezig in PortAventura om de actie te filmen met behulp van een drone. Ook hij is aangehouden. Het was de bedoeling om vanaf de top van de attractie met een parachute naar beneden te springen. Of dat daadwerkelijk is gelukt, is niet duidelijk.



Achtbaan

King heeft zelf nog niets over stunt gepubliceerd. Ook laat PortAventura in het midden om welke attractie het gaat, in de hoop niet te veel aandacht voor de actie te genereren. In het resort staan meerdere hoge attracties, zoals achtbaan Shambhala (76 meter), vrijevaltoren Hurakan Condor (100 meter) en achtbaan Red Force (112 meter).