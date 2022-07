Europa-Park

Dronken vrachtwagenchauffeur sloopt slagbomen in Europa-Park

Een dronken vrachtwagenchauffeur heeft zaterdagavond voor commotie gezorgd op het terrein van Europa-Park. De 33-jarige man veroorzaakte verschillende ongelukken voordat hij uiteindelijk staande gehouden kon worden door de politie en de beveiligingsdienst van het Duitse attractiepark. Dat resulteerde in een flinke schadepost.



De beschonken bestuurder was rond 22.30 uur per abuis het parkeerterrein van waterwereld Rulantica op gereden, waar hij door een gesloten slagboom was gebroken. Toen hij de vergissing opmerkte, reed hij het terrein weer af door een tweede slagboom te rammen.

Vervolgens zou het drankorgel geprobeerd hebben om via een derde slagboom weer terug naar binnen te rijden. Beveiligers en de opgetrommelde politie konden hem daarvan weerhouden. Volgens een politiewoordvoerder loopt de schade in de tienduizenden euro's. Er vielen geen gewonden.



Rijbewijs

Uit een test bleek dat de chauffeur vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had: 2 promille. Hij moet zich melden bij de officier van justitie wegens het in gevaar brengen van het verkeer. Zijn rijbewijs is afgenomen. De beschadigde wagen werd ter plaatse opgevangen door een transportbedrijf.