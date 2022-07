Plopsaland De Panne

Plopsaland verkoopt per ongeluk Duinrell-donuts

Duinrell-mascotte Rick de Kikker heeft het geschopt tot in België. In Plopsaland De Panne waren vandaag een tijdje donuts verkrijgbaar met de goedlachse kikker erop. Een foutje, zo geeft een Plopsa-woordvoerder toe. Beide attractieparken hebben een eigen vestiging van de Amerikaanse donutketen Dunkin'.



Als onderdeel daarvan werden speciale Plopsaland- en Duinrell-donuts ontwikkeld. De Duinrell-variant toont de kop van Rick de Kikker, terwijl Plopsa-bezoekers normaal gesproken een donut kunnen bestellen met het Plopsaland-logo erop.

Bij het leveren van de donuts aan de twee parken is iets foutgegaan, want plotseling lagen de exemplaren uit Wassenaar in de Belgische vitrines. De komische vergissing werd opgemerkt door een oplettende pretparkfan, die er beelden van op Instagram plaatste.



Opgekikkerd

"We vinden deze donuts heel leuk, maar hebben Dunkin' met de kikker in de keel gevraagd om ze zo snel mogelijk te vervangen", laat een Plopsa-voorlichter aan Looopings weten. Ook een Duinrell-woordvoerster kan er wel om lachen. "We hopen dat onze zuiderburen ervan zijn opgekikkerd", zegt ze.